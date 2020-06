American Airlines-Aktie verliert: American Airlines zapft offenbar Kapitalmarkt an - Nachfrage wohl besser als gedacht

Über den Verkauf von Aktien und Wandelanleihen kann sich die Airline zwei Milliarden US-Dollar (1,8 Mrd Euro) beschaffen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Personen mit Kenntnis von den Transaktionen. Das Unternehmen wollte sich dazu nicht äußern. Am Wochenende war noch von 1,5 Milliarden Dollar mit beiden Kapitalmaßnahmen die Rede gewesen.

Den Bloomberg-Informationen zufolge sollen die Aktien für 13,50 Dollar je Stück verkauft werden und so eine Milliarde Dollar erlöst werden. Zu diesem Preis erhalten Anleger die Papiere mit einem Abschlag von 9,5 Prozent zum Schlusskurs am Montag. Der Rest der Eigenkapitalspritze soll über eine Wandelanleihe mit dem Volumen von einer Milliarde Dollar kommen. Außerdem wolle American Airlines, die bereits die am höchsten verschuldete große US-Fluggesellschaft ist, rund 1,5 Milliarden Dollar über Hochzinsanleihen ins Haus holen und sich eine weitere Kreditlinie über 500 Millionen Dollar sichern.

American Airlines ist durch die Corona-Krise kräftig unter Druck geraten. Der Umsatz dürfte in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um rund 90 Prozent einknicken, hieß es zuletzt. Damit wird auch im zweiten Quartal wohl ein hoher Verlust anfallen, nachdem das Unternehmen mit Sitz im texanischen Fort Worth Anfang 2020 seinen ersten Quartalsverlust seit der Rückkehr aus der Insolvenz im Jahr 2013 gemeldet hatte.

Die American Airlines-Aktie knickt im frühen Handel an der Nasdaq am Dienstag um 6,87 Prozent auf 13,90 US-Dollar ein.

