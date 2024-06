Kursreaktion der ProCredit-Aktie: Führungskraft ändert Engagement

Anpassung im Portfolio

Directors' Dealings brachten jüngst die ProCredit-Aktie in Bewegung.

Am 31.05.2024 tätigte bei ProCredit eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 05.06.2024 wurde die Transaktion bekannt. Vorstand Spechtenhauser, Hubert stockte am 31.05.2024 sein Investment in ProCredit-Aktien auf. Spechtenhauser, Hubert erstand 5.052 Aktien zu je 9,91 EUR. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von ProCredit zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 1,20 Prozent auf 9,94 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die ProCredit-Papiere letztlich 1,90 Prozent auf 9,56 EUR. Der Tagesumsatz der ProCredit-Aktie belief sich da auf 1.550 Aktien. Aktuell ergibt sich für ProCredit eine Börsenbewertung in Höhe von 581,92 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 58.898.500 beziffert.

Zuletzt hatte es am 31.05.2024 Directors' Dealings bei ProCredit gegeben. Bei einem Kurs von 9,91 EUR je Papier baute ProCredit-Beeck, Christoph Vorstand sein Engagement um 541 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net