KUSURI NO AOKI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KUSURI NO AOKI äußerte sich am 05.07.2019 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2019 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 67,59 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,12 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 337,86 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei KUSURI NO AOKI ein Gewinn pro Aktie von 280,23 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,80 Prozent auf 250,89 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 221,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 318,56 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 253,30 Milliarden JPY belaufen.

Redaktion finanzen.net