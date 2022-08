Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr wies die Linde-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 303,85 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Linde-Aktie sogar auf 304,30 EUR. Bei 303,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 235.073 Linde-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 315,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 244,00 EUR am 24.02.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 320,83 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Linde am 28.07.2022 vor. Linde hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,70 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 8.457,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Linde 7.584,00 USD umgesetzt.

Linde dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 11,96 USD je Linde-Aktie.

