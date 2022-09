Linde Aktie News: DAX Aktie Linde tendiert am Montagmittag schwächer

Die Linde-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 279,25 EUR. Die Linde-Aktie gab in der Spitze bis auf 278,95 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 280,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 157.957 Linde-Aktien.

Am 06.06.2022 markierte das Papier bei 315,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 11,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Mit Abgaben von 14,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 320,00 EUR je Linde-Aktie aus.

Am 28.07.2022 legte Linde die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.457,00 USD – ein Plus von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linde 7.584,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 15.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Linde veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Linde-Aktie in Höhe von 11,92 USD im Jahr 2022 aus.

