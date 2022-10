Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Linde-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 290,30 EUR. In der Spitze fiel die Linde-Aktie bis auf 285,70 EUR. Bei 288,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 507.476 Linde-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 315,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Linde-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 244,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,98 Prozent würde die Linde-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 312,50 EUR.

Linde gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Linde hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,70 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 8.457,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.584,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Linde wird am 27.10.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,92 USD je Aktie in den Linde-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Erste Schätzungen: Linde gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Linde-Aktie: Was Analysten von Linde erwarten

Studie: DAX-Vorstände verdienen 24 Prozent mehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Linde