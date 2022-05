Linde Aktie News: Linde am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 26.05.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Linde zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 297,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Linde-Aktie bei 297,15 EUR. Bei 295,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.635 Linde-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 309,35 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2021 gab der Anteilsschein bis auf 236,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 25,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 326,17 EUR.

Linde veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Linde noch ein Gewinn pro Aktie von 2,49 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Linde 8.211,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.243,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Linde-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,29 USD je Linde-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Robert Fischer/Linde AG