Linde Aktie News: DAX Aktie Linde zeigt sich am Mittwochmittag fester

Um 12:22 Uhr stieg die Linde-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 290,10 EUR. Die Linde-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 291,75 EUR. Bei 288,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 282.754 Linde-Aktien.

Am 06.06.2022 markierte das Papier bei 315,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,01 Prozent Plus fehlen der Linde-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 244,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,89 Prozent würde die Linde-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 312,50 EUR für die Linde-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Linde am 28.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 3,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Linde noch ein Gewinn pro Aktie von 2,70 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Linde 8.457,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.584,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Linde-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,92 USD fest.

