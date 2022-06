Linde Aktie News: Linde gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Um 28.06.2022 09:22:00 Uhr wies die Linde-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 281,00 EUR nach oben. Bei 281,80 EUR erreichte die Linde-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 281,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.487 Linde-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 315,35 EUR markierte der Titel am 06.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,89 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 238,45 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 17,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 326,17 EUR.

Linde gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.211,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.243,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Linde am 04.08.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Linde ein EPS in Höhe von 13,28 USD in den Büchern stehen haben wird.

