Linde Aktie News: DAX Aktie Linde fällt am Nachmittag

Die Linde-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 330,25 EUR nach. Die Linde-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 329,10 EUR ab. Bei 330,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 285.802 Linde-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 334,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 244,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 334,60 EUR an.

Am 27.10.2022 äußerte sich Linde zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.797,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.668,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 16.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Linde veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Robert Fischer/Linde AG