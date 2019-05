OrganiGram: Eine der erfolgreichsten Cannabis-Aktien zieht es an die Nasdaq

Ende letzter Woche hat der kanadische Cannabis-Produzent OrganiGram seinen Antrag auf ein Listing an der US-Börse Nasdaq eingereicht. Schon in rund einem Monat könnte der Anteilsschein also auch an der US-Börse gehandelt werden.

Mehr institutionelle Investoren ins Boot holen

Damit will das Unternehmen, das bislang an der kanadischen Börse gelistet ist, eine neue Investorenschicht ansprechen. OrganiGram-Chef Greg Engel erklärte gegenüber MarketWatch, seiner Ansicht nach würden immer mehr institutionelle Investoren Anteile an Cannabis-Unternehmen erwerben. Das Ziel seines Unternehmens bestehe darin, mehr Fonds und Investoren zu gewinnen, die auf lange Sicht nach Wertsteigerungsmöglichkeiten suchen. Ein Listing an der Nasdaq könnte mehr institutionellen Investoren Zugang zu Aktien von OrganiGram ermöglichen: "Wir haben gesehen, dass der Wert von Unternehmen gestiegen ist, nachdem sie an etablierten US-Börsen gelistet wurden", so Engel.

Börsenbewertung hält mit Wachstum nicht stand

Aktuell hat OrganiGram einen Börsenwert von rund 1,4 Milliarden Kanadischen Dollar - umgerechnet rund einer Milliarde US-Dollar. Damit hat OrganiGram im Börsenranking verglichen mit großen Konkurrenten wie Canopy oder Aphria, die mit 17,8 Milliarden US-Dollar und 1,8 Milliarden Dollar bewertet werden, das Nachsehen.

Und das, obwohl das operative Geschäft bei OrganiGram durchaus gut läuft: Im letzten Quartal hat das Unternehmen seinen Nettoumsatz von 3,4 auf 26,9 Millionen Kanadische Dollar gesteigert, unter dem Strich rutschte OrganiGram aber mit 6,38 Millionen CAD in die roten Zahlen. Vor Jahresfrist hatte noch ein Plus von 1,07 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Und auch die Tatsache, dass OrganiGram einen der höchsten Cannabis-Erträge pro Quadratfuß Anbaufläche überhaupt hat - höher als der Großteil der Konkurrenz - schlägt sich bislang nicht adäquat in der Börsenbewertung nieder.

Die enorm starken Wachstumsraten, insbesondere aber die Aussichten für die weitere Geschäftsentwicklung haben OrganiGram-Anleger in den letzten Monaten dennoch honoriert: Mit einem Plus von 140 Prozent innerhalb eines Jahres gehört OrganiGram zu den Bestperformern unter den Cannabis-Aktien. Die Aktienkursentwicklung ist umso beeindruckender, wenn man in Betracht zieht, dass die Aktionärsbasis von OrganiGram zum überwiegenden Teil aus Privatinvestoren besteht - FactSet zufolge sollen nur rund elf Prozent der Aktien in den Händen von Fonds sein. Dem gegenüber haben Konkurrenten wie Canopy, Cronos und Aurora eine deutlich höhere Börsenbewertung - auch bedingt durch die Tatsache, dass sie in den USA gelistet sind und institutionelle Investoren als Anteilseigner besitzen.



