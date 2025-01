LOI unterzeichnet

Großer Schritt in der Krebsforschung: Onco-Innovations und Inka Health wollen sich zusammenschließen, um mithilfe von KI die Präzisionsmedizin der Zukunft voranzutreiben. Onco-Anleger feiern die Unterzeichnung der LOI.

• Onco-Innovations und Inka Health unterzeichnen Letter of Interest (LOI)

• Mit vereinten Kräften Präzisionsmedizin vorantreiben

• Onco-Innovations-Aktie springt hoch



Onco-Innovations ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Krebsforschung und -behandlung sowie Onkologie spezialisiert hat. "Oncos Mission ist es, Krebs durch bahnbrechende Forschung und innovative Lösungen zu verhindern und zu heilen", heißt es auf der Unternehmenswebsite. Onco verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz für eine patentierte Technologie, die auf solide Tumore abzielt und neue Maßstäbe in der Krebsbehandlung setzt, steht dort weiter geschrieben.

Absichtserklärung mit Inka Health

Wie das Unternehmen nun kürzlich mitteilte, hat es gemeinsam mit dem kanadischen Softwareunternehmen Inka Health, das eine hochmoderne proprietäre Plattform für KI besitzt, eine Absichtserklärung (LOI) zur Implementierung von KI-Technologie zur Krebserkennung und Arzneimittelentwicklung unterzeichnet. "Durch diese potenzielle Übernahme möchte das Unternehmen die hochmoderne SynoGraph™-Technologie von Inka Health nutzen, ein transformatives KI-gestütztes Tool, das Durchbrüche in der Präzisionsonkologie beschleunigen und gleichzeitig die Risiken bei der Arzneimittelentwicklung verringern soll", heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung von Onco. Demnach soll das gesamte ausstehende Aktienkapital von Inka Health - vorbehaltlich der Due Diligence - an Onco übergehen. Darüber hinaus soll die Inka-Plattform in die eigene Arzneimittelentdeckungs- und -entwicklungspipeline integriert werden.

Im Austausch für die Inka-Aktien würde das Unternehmen eine Anzahl von Stammaktien ("Gegenleistungsaktien") erwerben, die basierend auf dem gestrigen Schlusskurs 3.000.000 US-Dollar entspricht, wird in der Pressemeldung berichtet. Diese Gegenleistungsaktien unterliegen demnach "Wiederverkaufsbeschränkungen, wobei 10 % vier Monate nach dem Abschlussdatum der Transaktion handelbar sein werden, 15 % der verbleibenden Gegenleistungsaktien innerhalb von sechs Monaten nach dem Abschlussdatum handelbar sein werden und weitere 15 % der verbleibenden Menge alle sechs Monate danach handelbar sein werden".

Onco-Anleger feiern

"Wir sind an die Börse gegangen, um Zugang zu solchen Möglichkeiten zu erhalten. Wir freuen uns unglaublich über Inka Health als potenzielle Übernahme, da das Unternehmen über KI-Tools verfügt, die zur Verbesserung der Krebserkennung und Präzisionsbehandlung beitragen könnten, und bereits Verträge mit einigen der größten Pharmaunternehmen der Welt hat", wird Onco-CEO Thomas O’Shaughnessy in der Meldung zitiert.

Und auch Onco-Anleger scheinen sich über die Nachrichten zu freuen. Sie schickten die Aktie im Donnerstagshandel in Kanada schlussendlich um 20,22 Prozent nach oben auf 2,20 Kanadische Dollar.

Redaktion finanzen.net