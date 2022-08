Lucid Aktie News: Lucid am Freitagmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Lucid 18,18 EUR

0,74% Charts

News

Analysen

Das Papier von Lucid legte um 12:22 Uhr zu und stieg im NDB-Handel um 0,2 Prozent auf 18,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.867 Lucid-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,75 USD. Dieser Kurs wurde am 18.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,81 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 13,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2022). Mit einem Kursverlust von 40,30 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 03.08.2022 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Lucid-Bilanz für Q3 2022 wird am 14.11.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 13.11.2023.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,104 USD je Lucid-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Tesla-Aktie zu teuer? - Diese drei E-Auto-Aktien bieten laut Analysten eine gute Kaufgelegenheit

Kritik an falschen Versprechungen: So will die US-Börsenbehörde SEC SPAC-Anleger schützen

Die Tesla-Konkurrenten kommen: Drei wenig bekannte EV-Aktien, die Anleger auf dem Schirm haben sollten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid

Bildquellen: Lucid