Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Montagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 2,29 USD ab.

Das Papier von Lucid gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 2,29 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Lucid-Aktie bis auf 2,27 USD. Mit einem Wert von 2,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 927.180 Stück.

Am 27.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,43 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 93,65 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Abschläge von 15,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Lucid-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Lucid veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 235,05 Mio. USD – ein Plus von 36,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 172,74 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Lucid am 05.08.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,901 USD einfahren.

