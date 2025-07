Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Kurs der Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lucid gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 2,25 USD abwärts.

Die Lucid-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 2,25 USD abwärts. Die Lucid-Aktie sank bis auf 2,25 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,28 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.183.186 Lucid-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,43 USD) erklomm das Papier am 27.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 96,67 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,94 USD am 16.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lucid 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lucid veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 235,05 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 172,74 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Lucid am 05.08.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,888 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

