Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lucid-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 2,73 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 2,73 USD. Der Kurs der Lucid-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,76 USD zu. Bei 2,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 782.698 Lucid-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,37 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 206,41 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.04.2024 bei 2,30 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 15,93 Prozent wieder erreichen.

Für Lucid-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.05.2024 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 172,74 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 149,43 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Lucid wird am 31.07.2024 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,078 USD je Lucid-Aktie.

