Lucid Aktie News: Lucid am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Lucid-Aktie notierte um 09:22 Uhr im NDB-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 7,45 USD.

Der Anteilsschein kletterte am 13.01.2022 auf bis zu 47,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 84,35 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,43 USD. Dieser Wert wurde am 15.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 0,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 08.11.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,43 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 195,46 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lucid 0,23 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 26.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Lucid.

2022 dürfte Lucid einen Verlust von -1,058 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Umfrage zeigt: Autokäufer haben weniger Interesse an Teslas

Lucid-Aktie beflügelt: Tesla-Konkurrent Lucid profitiert von Kaufempfehlung und Bericht über anziehende Produktion

Tesla-Aktie durch US Inflation Reduction Act wieder im Aufwind? So könnte Tesla von den Maßnahmen profitieren

