Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Lucid

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 3,98 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,3 Prozent auf 3,98 USD. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,87 USD ab. Bei 4,03 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.186.440 Lucid-Aktien.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,45 USD an. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 38,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.04.2024 Kursverluste bis auf 2,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 73,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Lucid-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 05.08.2024 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 200,58 Mio. USD im Vergleich zu 150,87 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2024 einen Verlust in Höhe von -1,169 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Plus

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Plus

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag auf grünem Terrain