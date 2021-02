Lufthansa will Vielflieger bei der Stange halten

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer Reihe von Zugeständnissen passt die Lufthansa ihr Bonusprogramm für Vielflieger an die Einschränkungen in der Corona-Pandemie an. Für Vielflieger sei es bei dem geringen Flugangebot aktuell nicht leicht, ihren Status zu erhalten oder sich dafür zu qualifizieren, heißt es in einer Mitteilung der Airline. Mit weitreichenden Kulanzregelungen wird nun beides erleichtert.

Konkret sollen Status- und HON-Circle-Meilen automatisch und unabhängig von der jeweiligen Buchungsklasse verdoppelt werden. Frequent Traveller und Senatoren können überdies Statusmeilen mit Hilfe der "Miles & More"-Kreditkarte sammeln. Alle Kulanzregelungen gelten für das gesamte Jahr 2021.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/rio

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2021 04:31 ET (09:31 GMT)