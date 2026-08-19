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AI Analyse

Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

11:56 Uhr
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Market-Perform" belassen. Während der Iran-Konflikt andauere, setzten hohe Kraftstoffpreise Fluggesellschaften bei ihren Entscheidungen über die Winterkapazitäten unter Druck, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Sollte es zu Kürzungen kommen, dürften diese vor allem den Kurzstreckenverkehr betreffen, wo die Margen geringer und der Wettbewerb intensiver sei./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
7,83 €		 Abst. Kursziel*:
14,94%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
7,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,04%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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