Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,45 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
AI Analyse
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Market-Perform" belassen. Während der Iran-Konflikt andauere, setzten hohe Kraftstoffpreise Fluggesellschaften bei ihren Entscheidungen über die Winterkapazitäten unter Druck, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Sollte es zu Kürzungen kommen, dürften diese vor allem den Kurzstreckenverkehr betreffen, wo die Margen geringer und der Wettbewerb intensiver sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
7,83 €
|Abst. Kursziel*:
14,94%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
7,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,04%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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