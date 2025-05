MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf Einigung im Zollstreit stützt Kurse in China

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Dienstag die positiven Vorzeichen überwogen. Anleger setzten darauf, dass es im Zollstreit zwischen den USA und China zu einer Annäherung kommt. US-Finanzminister Scott Bessent hatte am Montag dem Fernsehsender CNBC gesagt, er rechne mit "substanziellen" Fortschritten in Verhandlungen mit China über ein Handelsabkommen. Daneben stehe man kurz vor dem Abschluss entsprechender Vereinbarungen mit anderen Handelspartnern.

In Japan und Südkorea ruhte der Börsenhandel auch am Dienstag noch wegen regionaler Feiertage. Die chinesischen Aktienmärkte legten am ersten Handelstag nach ihren Feiertagspausen zu. Der Composite-Index in Shanghai gewann 1,1 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong notierte im späten Handel 0,9 Prozent höher. Dass der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im April gesunken ist, belastete nicht. Für den Rückgang wurde der Zollstreit verantwortlich gemacht, dazu überwog die Hoffnung auf dessen baldige Beilegung.

Knapp behauptet zeigte sich der australische Aktienmarkt. Unter den Einzelwerten fielen Wisetech um 2,2 Prozent, nachdem der Softwareanbieter vor möglichem Gegenwind durch die US-Strafzölle gewarnt hatte. Computershare bewegten sich kaum, nachdem der Ausblick auf das Geschäftsjahr bestätigt worden war. NextDC verbesserten sich um 8,3 Prozent. Der Betreiber von Datenzentren hatte wegen der rekordhohen Nachfrage höhere Investitionen angekündigt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.151,40 -0,1% +1,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag -7,7% 08:30

Kospi (Seoul) Feiertag +6,7% 08:30

Schanghai-Comp. 3.313,83 +1,1% -2,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 22.702,60 +0,9% +12,1% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:50 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1331 0,1 1,1316 1,1321 +9,3%

EUR/JPY 162,81 0,1 162,66 163,46 -0,1%

EUR/GBP 0,8515 0,0 0,8515 0,8525 +2,9%

GBP/USD 1,3308 0,1 1,3292 1,3280 +6,2%

USD/JPY 143,68 -0,0 143,73 144,38 -8,7%

USD/KRW 1.382,91 0,5 1.375,36 1.385,87 -6,8%

USD/CNY 7,1832 0,2 7,1657 7,1765 -0,6%

USD/CNH 7,2127 0,2 7,2015 7,2103 -1,8%

USD/HKD 7,7501 0,0 7,7500 7,7502 -0,2%

AUD/USD 0,6459 -0,1 0,6465 0,6465 +4,5%

NZD/USD 0,5983 0,3 0,5967 0,5968 +6,7%

BTC/USD 94.563,95 -0,1 94.666,50 94.669,10 +1,5%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,22 57,24 +1,7% +0,98 -20,5%

Brent/ICE 61,39 60,25 +1,9% +1,14 -19,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.366,77 3.330,06 +1,1% +36,70 +23,5%

Silber 29,15 28,74 +1,4% +0,41 +1,8%

Platin 862,86 851,9 +1,3% +10,96 -2,4%

Kupfer 4,691 4,655 +0,8% +0,04 +15,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

