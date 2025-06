MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul fest - Tokio knapp behauptet

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien ist es zum Wochenausklang uneinheitlich zugegangen nach Verlusten am Donnerstag. Positiv wurde zur Kenntnis genommen, dass US-Präsident Donald Trump eine Entscheidung über die Beteiligung der USA am Krieg Israels gegen Iran binnen zwei Wochen treffen will, womit ein unmittelbarer Kriegseintritt erst einmal ausbleibt. Zugleich schürte das Hoffnungen, dass sich die USA letztlich ganz heraushalten könnten. Die Ölpreise gaben vor diesem Hintergrund auf dem zuletzt stark erhöhten Niveau kräftiger nach um gut 2 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Für Zuversicht sorgte daneben, dass sich einige europäische Außenminister in Genf mit iranischen Vertretern treffen und diese zu einem raschen Dialog und einem Entgegenkommen beim Atomprogramm drängen werden.

In Seoul stieg der Kospi um 1,5 Prozent, womit er klar Tagessieger in der Region war. Dort stützte zusätzlich die Aussicht auf ein stärkeres Wirtschaftswachstum als Folge eines von der Regierung vorgeschlagenen Nachtragshaushalts. Laut den Analysten von Nomura könnte die Notenbank des Landes darauf ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr auf 1,0 von 0,8 Prozent erhöhen. In Hongkong (Späthandel) legte der HSI um 0,8 Prozent zu, während in Shanghai das Marktbarometer wenig verändert tendierte. Hier könnte etwas gebremst haben, dass die chinesische Notenbank ihren ein- und fünfjährigen Referenzzins für Bankkredite trotz der mauen Wirtschaft und der Zollunsicherheiten unverändert ließ und nicht etwa weiter senkte. Zumindest mehrheitlich war damit im Vorfeld aber auch gerechnet worden.

In Tokio ging es für den Nikkei-225 um 0,2 Prozent nach unten auf 38.403 Punkte. Dort bremste die Sorge vor steigenden Zinsen, nachdem neue Preisdaten höher als erwartet ausgefallen waren. Im Mai legten die Verbraucherpreise in Japan in der Kernrate um 3,7 Prozent im Jahresvergleich zu. Einen Tick höher als mit 3,6 Prozent geschätzt und deutlich über dem Zielwert der Notenbank von rund 2 Prozent. Diese hatte am Dienstag die Zinsen gerade erst noch unverändert gelassen.

Wer­bung Wer­bung

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.505,50 -0,2% +4,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.403,23 -0,2% -2,5% 08:30

Kospi (Seoul) 3.021,84 +1,5% +25,9% 08:30

Schanghai-Comp. 3.359,90 -0,1% +1,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.433,11 +0,8% +18,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:13 % YTD

EUR/USD 1,1515 0,2 1,1494 1,1467 +10,8%

EUR/JPY 167,40 0,1 167,21 166,66 +2,2%

Wer­bung Wer­bung

EUR/GBP 0,8548 0,1 0,8537 0,8553 +3,3%

GBP/USD 1,3471 0,1 1,3464 1,3407 +7,3%

USD/JPY 145,38 -0,1 145,46 145,33 -7,7%

USD/KRW 1.368,83 -0,6 1.377,28 1.379,99 -7,1%

USD/CNY 7,1715 0,0 7,1715 7,1784 -0,4%

USD/CNH 7,1876 0,0 7,1860 7,1936 -1,9%

USD/HKD 7,8499 0,0 7,8497 7,8499 +1,0%

AUD/USD 0,6481 0,1 0,6477 0,6467 +5,2%

NZD/USD 0,5996 0,1 0,5991 0,5974 +7,7%

BTC/USD 105.123,55 0,7 104.367,00 104.835,15 +10,9%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,55 75,52 -2,6% -1,97 +5,0%

Brent/ICE 76,70 78,74 -2,6% -2,04 +5,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.351,15 3.370,68 -0,6% -19,53 +28,3%

Silber 31,01 31,73 -2,3% -0,72 +14,5%

Platin 1.108,63 1.127,24 -1,7% -18,61 +31,8%

Kupfer 4,75 4,81 -1,1% -0,05 +18,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2025 03:43 ET (07:43 GMT)