Managers’ Transactions: Aufsichtsrat versilbert SPOBAG-Anteile
Bei SPOBAG kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.
Am 09.10.2026 tätigte bei SPOBAG eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die BaFin wurde am 14.10.2026 über die Transaktion informiert. Wang, Herr Leo, Aufsichtsrat, verkaufte kürzlich SPOBAG-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 09.10.2026 141.312 Aktien für einen Preis von jeweils 1,00 EUR veräußert. Bis zum Handelsende ging es für das SPOBAG-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 27,30 Prozent auf 0,08 EUR.
Die SPOBAG-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 81,80 Prozent auf 0,10 EUR. Im Handelsverlauf wurden 238.644 SPOBAG-Aktien umgesetzt. SPOBAG markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 9,54 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 106.560.000 Aktien frei am Markt gehandelt.
Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 02.10.2026 statt. Wang, Herr Leo hatte sein Portfolio um 47.036 Anteile zu jeweils 1,00 EUR reduziert.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SPOBAG
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SPOBAG
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen