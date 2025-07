MARKT USA/Rekordjagd geht weiter - Zurückhaltung vor Fed-Entscheid

Die Rekordjagd an der Wall Street dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Allerdings dürften die Aufschläge erneut recht moderat ausfallen im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Der Future auf den S&P-500 steigt um 0,2 Prozent, der Nasdaq-Future verbessert sich um 0,4 Prozent.

Die US-Notenbank dürfte die Zinsen unverändert lassen, Zinssenkungen dürften aber danach kommen, meint Marktstratege Christian Hoffmann von Thornburg Investment Management. "Ich würde in diesem Jahr ein oder zwei Zinssenkungen erwarten, aber wenn wir weiterhin die gleiche Unsicherheit in Bezug auf die Zoll- und Handelspolitik haben, macht das den Rahmen für eine Zinssenkung besonders schwierig", sagt der Leiter des Bereichs Fixed Income.

Für Impulse könnten auch der Index des US-Verbrauchervertrauens für Juli und die wieder Fahrt gewinnende Berichtssaison sorgen. So legen vor der Startglocke unter anderem Merck & Co, Paypal, Procter & Gamble sowie Boeing ihre Quartalsergebnisse vor.

In den USA übertrafen bislang 86 Prozent der S&P-500-Unternehmen die Gewinnerwartungen und lagen damit klar über dem Zehnjahresdurchschnitt von 75 Prozent, so die Strategen von Julius Bär. Wachstumsstarke Sektoren wie IT und Kommunikation schneiden am besten ab, gefolgt vom Industriesektor. Selbst schwächere Segmente wie Rohstoffe und Konsumgüter blieben über dem historischen Durchschnitt. Das durchschnittliche Gewinnwachstum für das zweite Quartal stieg von 5,9 Prozent zu Beginn der Saison auf 7,8 Prozent.

