GoPro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

GoPro lässt sich am 01.11.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GoPro die Bilanz zum am 30.09.2018 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass GoPro im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,062 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,150 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 271,5 Millionen USD aus - das entspräche einem Minus von 17,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,197 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,690 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,14 Milliarden USD, gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

