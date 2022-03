Medigene Aktie News: Medigene gefragt

Aktien in diesem Artikel Medigene 3,16 EUR

Die Medigene-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 3,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Medigene-Aktie bei 3,21 EUR. Bei 3,20 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Von der Medigene-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.250 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2022 erreicht. Bei 1,93 EUR fiel das Papier am 21.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,410 EUR je Medigene-Aktie.

Die Medigene AG ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.

Hot Stocks heute: Konter möglich, BioNTech-Trade gestartet, Gold hopp oder top

Medigene-Aktie +92 Prozent: BioNTech und Medigene arbeiten bei der Entwicklung von Krebsimmuntherapien zusammen

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

