Medigene-Aktie aktuell: Medigene steigt stark

Zuletzt stieg die Medigene-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 17,1 Prozent auf 4,62 EUR. In der Spitze gewann die Medigene-Aktie bis auf 4,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,81 EUR. Von der Medigene-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.085 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.01.2020 erreicht. Bei einem Wert von 2,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2020).

In der Medigene-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,620 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Die Medigene AG ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.

