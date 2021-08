Medigene-Aktie aktuell: Medigene höher

Aktien in diesem Artikel Medigene 3,89 EUR

Die Medigene-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 3,92 EUR. Die Medigene-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,92 EUR. Bei 3,90 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.000 Medigene-Aktien den Besitzer.

Bei 5,47 EUR markierte der Titel am 11.08.2020 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,26 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2020 erreicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,490 EUR je Medigene-Aktie in den Büchern stehen.

Die Medigene AG ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.

