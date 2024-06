Medigene Aktie News: Medigene gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Medigene gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 1,31 EUR zu.

Die Medigene-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:46 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 1,31 EUR. Die Medigene-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,34 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 1,30 EUR. Der Tagesumsatz der Medigene-Aktie belief sich zuletzt auf 17.689 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,74 EUR) erklomm das Papier am 25.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Medigene-Aktie 109,35 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.05.2024 bei 1,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Medigene-Aktie.

Medigene-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen.

Medigene gewährte am 26.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Medigene ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 3,59 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,59 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,427 EUR je Medigene-Aktie stehen.

