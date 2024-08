Medigene Aktie News: Medigene am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Medigene. Das Papier von Medigene legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 1,19 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Medigene-Papiere um 09:05 Uhr 2,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Medigene-Aktie bei 1,19 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.512 Medigene-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 2,74 EUR erreichte der Titel am 25.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Medigene-Aktie derzeit noch 130,46 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,98 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 17,65 Prozent würde die Medigene-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Medigene am 26.03.2020. Medigene hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Medigene in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,59 Mio. EUR im Vergleich zu 3,59 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Medigene Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,370 EUR je Medigene-Aktie belaufen.

