Medigene-Aktie aktuell: Medigene gefragt

Zuletzt sprang die Medigene-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,49 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Medigene-Aktie bei 4,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,41 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.349 Medigene-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2019 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2020 bei 2,91 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,00 EUR. In der Bilanz 2021 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,560 EUR je Medigene-Aktie stehen.

Die Medigene AG ist ein deutsches Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Entwicklungsprojekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Therapieplattformen. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative, komplementäre Therapieplattformen zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und - stadien mit Projekten in der klinischen und präklinischen Testung. Medigene konzentriert sich auf die Entwicklung personalisierter, T-Zell-gerichteter Immuntherapien. Als erstes deutsches Biotech-Unternehmen verfügt Medigene über Einnahmen aus einem vermarkteten Medikament (Veregen), das von Partnerunternehmen vertrieben wird. Dieses Medikament dient der Behandlung von Genitalwarzen. Darüber hinaus hat der Konzern den Medikamentenkandidaten RhuDex zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen auslizensiert.

