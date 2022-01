ABOUT YOU konkretisiert Umsatzprognose

Der Umsatz werde nun in der oberen Hälfte der bislang prognostizierten Spanne von 1,725 bis 1,775 Milliarden Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Grundlage ist das Wachstum im dritten Geschäftsquartal: Der Konzernumsatz stieg laut Mitteilung bis Ende November um 48 Prozent auf 512,5 Millionen Euro. Zudem will ABOUT YOU im laufenden Geschäftsjahr statt 34 nun 50 Millionen Euro investieren. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis bestätigte das Unternehmen.

