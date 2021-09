TikTok mit mehr als einer Milliarde Nutzer

Die Firma, die zum chinesischen Konzern ByteDance gehört, gab den Meilenstein in einem Blogeintrag am Montag bekannt.

TikTok untermauert damit seine Position als einzige Online-Plattform mit globaler Reichweite, die nicht aus den USA stammt. Im vergangenen Jahr hatte der damalige US-Präsident Donald Trump versucht, einen Verkauf des internationalen Geschäfts von TikTok an amerikanische Investoren zu erzwingen. Trump verwies auf Risiken für Daten von US-Nutzern und drohte mit einem Verbot der App in den USA. Doch die Regierung in Peking torpedierte den Deal mit einem Verkaufsstopp für Software-Algorithmen. Und die Verbotsdrohung wurde in den USA von einem Gericht entschärft./so/DP/jha

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com