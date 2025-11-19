Menif - Financial Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Menif - Financial Services lud am 16.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,650 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Menif - Financial Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,6 Millionen ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 106,3 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net