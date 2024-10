Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 155,40 EUR nach.

Die Merck-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 155,40 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 155,25 EUR nach. Bei 155,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 26.893 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 13,90 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,58 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 189,14 EUR.

Merck gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,35 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,90 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

