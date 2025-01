Merck Aktie News: Merck zieht am Montagnachmittag an

Kurs der Merck

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 141,95 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,4 Prozent auf 141,95 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 142,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,25 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 84.395 Aktien.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 30.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,69 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 136,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,12 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,35 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 186,71 EUR an.

Merck gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,86 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,70 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,27 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Merck-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte Merck die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,77 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende

Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag schwächer