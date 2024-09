Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 166,15 EUR ab.

Um 09:05 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 166,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 166,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 166,00 EUR. Bisher wurden heute 2.714 Merck-Aktien gehandelt.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 23,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,32 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 186,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 01.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,62 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 5,35 Mrd. EUR gegenüber 5,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Merck.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

