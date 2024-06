Merck Aktie News: Merck gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 166,15 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 166,15 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 167,25 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 164,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.545 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 176,25 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,08 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,33 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 189,33 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,27 Prozent auf 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,29 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Merck am 01.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

