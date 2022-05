Merck Aktie News: Merck verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz

Anleger zeigten sich um 26.05.2022 09:22:00 Uhr bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 176,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 176,50 EUR. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 175,15 EUR. Mit einem Wert von 175,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.070 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.12.2021 bei 231,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.06.2021 (142,80 EUR). Mit einem Kursverlust von 23,49 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 220,73 EUR an.

Am 12.05.2022 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,18 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.198,00 EUR im Vergleich zu 4.631,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,47 EUR je Merck-Aktie.

