Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag mit Aufschlag

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 156,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 157,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,15 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.011 Stück gehandelt.

Bei 176,25 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 12,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 13,91 Prozent Luft nach unten.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,34 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 186,00 EUR an.

Am 15.05.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,12 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Merck wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Plus

XETRA-Handel DAX gibt am Mittwochnachmittag nach