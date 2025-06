Merz: G7-Gipfel muss Einigkeit und Handlungsfähigkeit beweisen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz setzt auf Einigkeit beim bevorstehenden G7-Gipfel wichtiger demokratischer Wirtschaftsmächte. Merz sagte in Berlin vor seinem Abflug zum Gipfel in Kanada: "Ich sehe diesen Gipfel als eine Gelegenheit zu wichtigen Gesprächen in einer Zeit großer Herausforderungen. Das wichtigste Ziel wird sein: Die sieben größten Industrienationen der Welt sind sich einig und sie sind handlungsfähig."

Mit der jüngsten Eskalation im Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist zudem die Lage in Nahost in den Vordergrund gerückt. "Dieses Thema wird sehr weit oben auf der Agenda des G7-Gipfels stehen", sagte Merz.

Der Kanzler wird auf der Reise von seiner Ehefrau Charlotte begleitet. Im kanadischen Urlaubsort Kananaskis werden unter anderem US-Präsident Donald Trump, Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron erwartet. Der Gipfel beginnt am Montag offiziell mit der ersten Arbeitssitzung. Wichtige Themen dürften auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Welthandel sein. Dabei geht es auch um die Frage, inwieweit der Westen in der zweiten Amtszeit Trumps zu einer gemeinsamen Linie finden kann. Seit Trumps Amtsantritt gibt es aber massive Differenzen zwischen den USA und den anderen G7-Mitgliedern.

Merz sagte mit Blick auf die Ukraine: "Auch hier möchte ich ein Zeichen größtmöglicher Geschlossenheit erreichen." Es gehe darum, die von Trump angestoßenen Verhandlungen über einen Waffenstillstand voranzubringen. "Dazu hat die Ukraine mit unserer Unterstützung Vorschläge entwickelt, während Russland weiter auf Zeit spielt und brutal Krieg führt." Um Moskau an den Verhandlungstisch zu bringen, brauche es zusätzlichen Druck. Merz verwies auf neue geplante EU-Sanktionen. Man wolle die USA dazu gewinnen, ihrerseits an neuen Maßnahmen zu arbeiten./hoe/DP/he