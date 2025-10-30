DAX24.113 -0,1%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.733 -0,9%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,97 +0,1%Gold3.996 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

Merz hofft auf Ende des Zollstreits zwischen USA und China

30.10.25 15:10 Uhr

ANKARA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich nach den verkündeten Teileinigungen im Zoll- und Handelsstreit zwischen den USA und China vorsichtig optimistisch gezeigt. Seine Beurteilung sei nur vorläufig, weil er die abschließenden Vereinbarungen noch nicht kenne. "Aber es ist hoffentlich eine Vereinbarung, die jetzt auch im Sinne eines befriedeten Konfliktes um die Zölle trägt", sagte der CDU-Politiker bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara.

Wer­bung

Was zwischen den USA und China passiere, habe unmittelbare Auswirkungen auf den Handel der europäischen Mitgliedsstaaten. "Wir sind von Entscheidungen der chinesischen Staatsführung unmittelbar betroffen, wenn es etwa um die Ausfuhrgenehmigung von bestimmten Rohstoffen geht." Er könne nur seiner Hoffnung Ausdruck geben, dass es zu einer tragfähigen Lösung komme. Zölle halte man nicht für die richtige Antwort, um Konflikte oder Handelsungleichgewichte auszugleichen.

Nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping hatte Trump Teileinigungen verkündet. Details sind aber noch offen./jr/DP/mis