Merz lädt zu Investoren-Runde ins Kanzleramt

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz (CDU) will sich mit Wirtschaftsvertretern über bessere Bedingungen für private Investitionen in Deutschland austauschen. Zu einer Gesprächsrunde mit Finanzinvestoren werden am Dienstagabend Vertreter namhafter nationaler und internationaler Unternehmen im Kanzleramt erwartet, wie der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer mitteilte. Dabei solle darüber diskutiert werden, wie die Attraktivität des Wirtschafts- und Finanzstandorts Deutschland weiter verbessert werden kann.

Hintergrund sei das Ziel der Bundesregierung, angesichts von deutlich mehr Geld für öffentliche Investitionen in den kommenden Jahren auch Anreize zur Mobilisierung privaten Kapitals aus dem In- und Ausland zu schaffen. Nähere Angaben zum Teilnehmerkreis der Runde wurden vorerst nicht gemacht./sam/DP/jha