Merz setzt auf Bürgergeld-Reform noch in diesem Jahr

29.09.25 21:19 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz setzt auf eine Umsetzung der geplanten Reform des Bürgergelds in den nächsten Monaten. Nach seiner Hoffnung werde sie "noch in diesem Jahr verabschiedet werden", sagte der CDU-Chef beim "Ständehaus-Treff" der "Rheinischen Post" in Düsseldorf. Mit einem Grundsicherungsgesetz sollten die Anspruchsvoraussetzungen neu formuliert werden. Merz bekräftigte, dass auch der Name geändert werde.

Erwartet werden unter anderem Änderungen bei Sanktionen für Bürgergeld-Beziehende, die Jobcenter-Termine nicht wahrnehmen oder eine mögliche Arbeitsaufnahme wiederholt ablehnen. Mit einem Gesetzesentwurf wird in den kommenden Wochen gerechnet./sam/cd/DP/he