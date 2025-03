will in diesem Jahr 5.000 seiner humanoiden Optimus-Roboter bauen, wie CEO Elon Musk auf einer Versammlung sagte, auf der er auch die Mitarbeiter aufforderte, ihre Tesla-Aktien inmitten des Ausverkaufs der Papiere zu halten.

JOHNSON & JOHNSON

fährt seine Investitionen in den USA hoch. Der Konzern will dort über die nächsten vier Jahre mehr als 55 Milliarden US-Dollar in Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Technologie investieren. Das sei ein Viertel mehr als in der vorangegangenen Vierjahresperiode.

NIO

hat im vierten Quartal den Verlust trotz höherer Verkaufszahlen überraschend ausgeweitet. Auch der Umsatz lag unter den Konsensschätzungen von Analysten. Hintergrund der enttäuschenden Entwicklung ist der zunehmend schärfere Wettbewerb auf dem weltweit größten Automarkt China, der immer mehr Unternehmen belastet.

RIO TINTO

will seine Investitionen in den USA erhöhen. "Wir haben den starken Wunsch, mehr in den USA zu investieren, vor allem in Kupfer", erklärte die Leiterin des Kupfergeschäfts von Rio Tinto, Katie Jackson.

