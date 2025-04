hat nach Steigerungen bei Umsatz und Bruttowarenwert (GMV) im Auftaktquartal die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt.

DELIVERY HERO

Der Rückzug aus Thailand ist CFO Marie-Anne Popp zufolge verbunden mit der Erwartung, dass der Lieferkonzern in dem Markt mit einer Bevölkerung von fast 72 Millionen langfristig nicht die gewünschte Rendite erzielen kann. In den anderen 10 Ländern der Region APAC, in denen der Konzern mit der Marke Foodpanda aktiv ist, könne Delivery Hero die gewünschte Rendite leichter erzielen und hat sich angesichts begrenzter Ressourcen deshalb zum Rückzug aus Thailand entschlossen.

EVOTEC

hat für die Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb im Bereich Protein Degradation Erfolgszahlungen in Höhe von insgesamt 75 Millionen US-Dollar von dem US-Unternehmen bekommen. Leistungs- und programmabhängige Erfolge hätten die Zahlungen ausgelöst.

PFISTERER

strebt an die Börse, um sein profitables Wachstum zu beschleunigen. Die Pfisterer Holding SE, die Technik zum Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter an Schnittstellen in Stromnetzen anbietet, will im zweiten Quartal durch die Ausgabe neuer Aktien brutto 100 Millionen Euro erlösen.

AIR LIQUIDE

hat im ersten Quartal einen höheren Umsatz erzielt und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Air Liquide bekräftigte seinen Ausblick für 2025.

VOSSLOH

profitiert von den weltweit hohen Investitionen in die Bahninfrastruktur, ist aber schwächer in das Jahr gestartet als im Vorjahr. Der Ausblick wurde bestätigt.

HUYNDAI MOTOR

hat im ersten Quartal trotz eines leichten Absatzrückgangs deutlich mehr umgesetzt und den Gewinn leicht gesteigert. Als Belastung habe sich die schleppende Nachfrage nach Elektroautos erwiesen. Hyundai rechnet in den kommenden Monaten aufgrund der weltweiten Handelsspannungen mit anhaltend schwierigen Geschäftsbedingungen.

LG ELECTRONICS

hat im ersten Quartal mehr verdient als erwartet. Mit Blick auf das zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit erhöhter Unsicherheit aufgrund der sich verändernden globalen Handelspolitik und des zunehmenden Marktwettbewerbs.

KÜHNE + NAGEL

hat im ersten Quartal den Nettogewinn über Markterwartungen gesteigert, getrieben durch Beiträge in den meisten Geschäftsbereichen. Trotz des positiven Starts in das Jahr gab das Unternehmen aufgrund der hohen und schwankenden Marktunsicherheiten, einschließlich der weltweiten Zollentwicklung, keine aktualisierte Prognose für das EBIT für das laufende Jahr ab.

NESTLE

ist im ersten Quartal 2025 in allen Märkten und Kategorien gewachsen und hat mehr umgesetzt als von Analysten erwartet. Der Konzern bestätigte seine Prognosen für das Gesamtjahr.

NOKIA

hat im ersten Quartal aufgrund einer einmaligen Belastung in seinem Geschäft mit den Mobilfunknetzen überraschend einen Nettoverlust geschrieben und rechnet im zweiten Quartal mit einem Gewinnrückgang aufgrund von Handelszöllen. Das obere Ende der Jahresprognose sei aufgrund der unerwarteten Belastung in Höhe von 120 Millionen nun schwieriger zu erreichen.

RELX

hat nach einem guten Start ins Jahr die Jahresprognose bekräftigt. Die Verbesserung seines langfristigen Wachstums wird weiterhin durch die Verlagerung seines Geschäftsmixes hin zu wachstumsstärkeren Analyse- und Entscheidungstools angetrieben. Das Wachstum der Risikosparte, die 34 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht, wird weiterhin von Tools auf der Grundlage künstlicher Intelligenz getragen.

RENAULT

hat im ersten Quartal trotz eines Absatzanstiegs einen Umsatzrückgang verzeichnet. Der französische Automobilhersteller will angesichts des instabilen makroökonomischen Umfelds zusätzliche Kostensenkungsmaßnahmen ergreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte Renault.

SANOFI

hat im ersten Quartal Umsatz und operativen Gewinn stärker erhöht als erwartet. Den Jahresausblick hat der französische Pharmakonzern bekräftigt.

STMICROELECTRONICS

hat für das laufende Quartal einen geringeren Umsatz prognostiziert. Bei Halbleitern, die in Autos und Industrieanlagen verwendet werden, ist die Chipbranche weiterhin von schwacher Nachfrage belastet, hinzu kommen die Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Zollpolitik von US-Präsident Trump.

UNILEVER

sieht sich auf bestem Weg, seine Jahresziele für 2025 zu erreichen. Die wichtigsten Marken des Konsumgüterriesen haben den Umsatz im ersten Quartal angetrieben und fehlende Einnahmen veräußerter Geschäfte und negative Währungseffekte teilweise ausgeglichen.

