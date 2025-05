Nur leicht ausgeweitet zeigen sich am Montag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Der Verlust des letzten "Triple A"-Ratings der USA hinterlässt hierzulande noch keine Spuren. Auch bei den CDS-Prämien auf US-Banken geht es im europäischen Handel nur leicht nach oben. Grund dürfte hier sein, dass steigende Zinsen am langen Ende zu einer Kurvenversteilerung führen würden und damit die Kreditvergabe für Banken profitabler werden könnte. Dies spiegelt allerdings nur Annahmen des europäischen Handels wider, heißt es weiter. Trendsetzend sei nur, was die US-Börsen dann am Nachmittag daraus machten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

EON

Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating von Eon mit BBB+ und stabilem Ausblick bestätigt. Zur Begründung hieß es, Eon habe als großer, diversifizierter Verteilnetzbetreiber ein solides Geschäftsprofil mit gut vorhersehbaren Erträgen und einem robusten Finanzprofil.

DIAGEO

rechnet mit einer Belastung durch die US-Handelszölle in Höhe von 150 Millionen Dollar. Der britische Spirituosenkonzern hält an seiner Jahresprognose fest, obwohl die Auswirkungen der globalen Handelsstreitigkeiten seine Anstrengungen für eine Trendwende in der Geschäftsentwicklung beeinträchtigen.

GSK

hat vom japanischen Gesundheitsministerium die Zulassung für Kombinationstherapien mit seinem Blutkrebstherapeutikum Blenrep erhalten und erwartet im Laufe des Jahres weitere Zulassungen. Die Zulassung wurde für Kombinationstherapien zur Behandlung von Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom erteilt, einer Form von Blutkrebs, die das Knochenmark befällt.

RYANAIR

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 wegen höherer Kosten und gesunkener Ticketpreise weniger verdient. Die Erwartungen der Analysten hat der irische Billigflieger aber erreicht.

XIAOMI

wird diese Woche einen 3-Nanometer-Mobilchip vorstellen und plant nach Angaben seines Gründers, über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren umgerechnet knapp 7 Milliarden US-Dollar in die Chipentwicklung zu investieren.

