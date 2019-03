Curaleaf verfünfacht Umsatz und weitet Verluste aus

Der US-amerikanische Produzent von medizinischem Cannabis legte am Donnerstag nachbörslich die Geschäftszahlen des vierten Quartals 2018 vor. Aus der Bilanzvorlage geht hervor, dass Curaleaf den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr in Q4 um 407,94 Prozent steigern konnte. So setzte der Marihuana-Hersteller 32 Millionen US-Dollar um. Allerdings meldete das Unternehmen auch ausgeweitete Verluste von 16,5 Millionen US-Dollar, was 4 Cents je Anteilsschein entspricht. Insgesamt blieb für das Jahr 2018 ein Gesamtumsatz von 77,1 Millionen US-Dollar stehen. Für das laufende Jahr sei ein Umsatzziel von 400 Millionen US-Dollar veranschlagt, wie das Unternehmen bekräftigt. Darüber hinaus strebe der Cannabis-Konzern an, in noch mehr US-Bundesstaaten Lizenzen zu erlangen, die Präsenz in den bestehenden Märkten zu verstärken, sowie noch sichtbarer zu werden für den Massenmarkt. Als weiteren Meilenstein des vierten Quartals nennt Curaleaf die Beschaffung von 400 Millionen US-Dollar im Rahmen von Privatplatzierungen.

Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren!

Die Curaleaf-Aktie

Seitdem das Unternehmen sich im Oktober letzten Jahres dazu entschied den Sprung an die Canadian Securities Exchange zu wagen, konnte die Curaleaf-Aktie mit einigen Aufs und Abs kontinuierlich zulegen. Zum IPO wies ein Anteilsschein einen Wert von 7,30 CAD auf.

Curaleaf übernimmt Acres Cannabis

Am Montag gab Curleaf darüber hinaus in einer Pressemitteilung bekannt, dass es seine Investitionen in dem US-Bundesstaat Nevada massiv ausbauen wolle. Zu diesem Zweck habe man sich entschieden, das Unternehmen Acres Cannabis für ca. 70 Millionen US-Dollar in Barreserven und Aktien zu übernehmen. Den größeren Teil mit 45 Millionen US-Dollar stellt dabei die Aktienbeteiligung dar. Acres verfügt über die größte Anbaufläche von Cannabis in dem Bundesstaat mit einer Fläche von 269.000 Quadratfuß. Des Weiteren bieten die ca. 15 Hektar Land des Unternehmens Curaleaf die Möglichkeit die Produktion weiter auszubauen. Dabei verfügt Acres über klimatisierte Gewächshäuser und Freilandanbauflächen. Wird die Fläche erst bebaut und in die Produktion mit eingebunden, stehen über 400.000 Quadratfuß für den Cannabis-Anbau zur Verfügung. Es werde dann eine jährliche Produktion von ca. 450.000 Kilogramm getrockneten Blüten erwartet, wie das Unternehmen mitteilte.

Darüber hinaus stelle Acres einen wertvollen Partner dar, da es über einen ausgezeichneten Einzelhandels-Shop in Las Vegas verfüge. Curaleaf-CEO Joseph Lusardi zeigte sich in der Pressemitteilung angesichts der Übernahme äußerst erfreut: "Die Übernahme von Acres ist ein großer Schritt in der Ausweitung unserer vertikalen Plattform in Nevada. Acres betreibt einen Flagship-Laden im Herzen von Las Vegas, und vervollständigt so unsere bestehenden Vermögenswerte in dem Bundesstaat außerordentlich gut. Es ist uns auch wichtig, dass wir die Beständigkeit, Qualität und Produktionskosten unserer eigenen Cannabis-Produkte kontrollieren können". Des Weiteren befände sich ein zweiter Laden gerade im Bau, die Eröffnung ist für das zweite Quartal vorgesehen, wie Curaleaf mitteilte. Es scheint, mit dieser wichtigen Investition sei Curaleaf gut aufgestellt, seine gesetzten Ziele zu erreichen.

Redaktion finanzen.net

Das könnte Sie auch interessieren: finanzen.net Ratgeber Die besten Cannabis-Aktien kaufen

Bildquellen: Opra / Shutterstock.com, Yellowj / Shutterstock.com