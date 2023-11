MOL Hungarian Oil and Gas A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel

MOL Hungarian Oil and Gas A äußerte sich am 10.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite hat MOL Hungarian Oil and Gas A im vergangenen Quartal 2.567,86 Milliarden HUF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MOL Hungarian Oil and Gas A 2.880,07 Milliarden HUF umsetzen können.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 226,03 HUF ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2.237,92 Milliarden HUF erwartet.

Redaktion finanzen.net