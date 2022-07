MOLOGEN Aktie News: MOLOGEN verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die MOLOGEN-Aktie im HAM-Handel und tendierte um 12.07.2022 16:22:01 Uhr bei 0,005 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MOLOGEN-Aktie bei 0,005 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MOLOGEN-Aktie bei 0,005 EUR. Bei 0,005 EUR ging der Anteilsschein in den HAM-Handel.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,055 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2021 erreicht. Derzeit notiert die MOLOGEN-Aktie damit 90,909 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2022 bei 0,003 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MOLOGEN-Aktie 66,667 Prozent sinken.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MOLOGEN-Aktie

Im Test: Welche Biotechs ein Investment wert sind

Das Erbe der Nobelpreisträger

Mologen - Die Lizenz zum Geldverdienen

Ausgewählte Hebelprodukte auf MOLOGEN AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MOLOGEN AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MOLOGEN AG

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com